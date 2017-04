Bart Kaell is op donderdag 13 april te zien in “Bartel in het wild”. Hiermee is de partner van Luc Appermont uit zijn comfort zone getreden. Bart was ook een hele tijd niet bereikbaar. Hij ging Back to basics, in de jungle van Tenerife bracht hij enkele dagen door met Bartel van Riet. Het resultaat is te zien op donderdag 13 april 2017 om 20u35 op VIER.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants