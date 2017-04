Met “Liever Dan Lief” presenteert Glenn van Dooren vol trots zijn tweede single.

De 22-jarige Glenn is een veelbelovende zanger die zijn zangcarrière in 2013 startte in een kroeg in zijn woonplaats Helmond. En met succes; de aanvragen volgden elkaar in hoog tempo op.

Twee jaar later besloot Glenn mee te doen aan het tv-programma “Bloed, Zweet en Tranen”.

In de studio van zanger Frank van Etten nam Glenn zijn eerste single op: “Of Hou Je Van Bier” waarmee zijn eerste kroegenhit een feit was. Op het downloadplatform van SBS heeft de single 3 weken lang op nummer 1 gestaan met boekingen op grote evenementen als gevolg.

Inmiddels is het tijd voor een nieuwe single van Glenn van Dooren; samen met het producersteam Sonic Solutions nam Glenn “Liever Dan Lief” op, welke nu verschijnt.

Auteur: Persbericht