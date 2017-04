Na de succesvolle singles “Waarom Ben Jij Nooit Op Zondag Vrij”, “Mooie Madonna”, “Helena”, “Een Roos In De Morgen” en “Laat Mij Maar Gaan” heeft Robert Pater weer een nieuwe knaller van een plaat, getiteld "Als Een Meeuw In De Wind". Het betreft een remake van een klassieker Arne Jansen die er in de jaren ‘80 de hitlijsten mee bestormde

Ook Robert hoopt natuurlijk met de vette sound van producer Harald Queens hoog te scoren met het nummer.

De single verschijnt via CD Hamster Music en de plugging/promotie ligt wederom in handen van Casper Janssen Music Promotion..



Auteur: Persbericht