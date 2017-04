Niels Destadsbader is opnieuw vrijgezel. Na ongeveer een jaar kwam er een einde aan zijn relatie met Nele (28). Niels wou dit geheim gehouden, maar bekende het aan VTM, waar ze aan het wachten waren op een huwelijksaanzoek van hun wonderboy. Niels die deze zomer 29 word, zal alvast een drukke zomer hebben die start op Werchter Botique, daarna solo concerten, optredens met Café Flamand en de MNM Sing Your Song in Middelkerke en Westende.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K