Zangtalent bestaat vijftien jaar. Dat vieren we met vier roadshows. De spits werd afgebeten in de alom gekende zaal De Kaasboerin op de Belgisch-Nederlandse grens in Postel. Robby praat de vier shows aan elkaar. Hij maakt de balans op van de eerste editie.

“Het was voor mij een droom die uitkwam op het podium staan in De Kaasboerin. Ik kom altijd graag in De Kaasboerin, ken ook bijna iedereen van het personeel bij naam. De Kaasboerin is een begrip in de Vlaamse showbizz. De aanwezige artiesten hebben allemaal een positieve indruk nagelaten. Ook het publiek is het niet ontgaan dat ze allemaal het beste van zichzelf hebben gegeven. Dat mocht ik alvast ervaren in de positieve commentaren die ik van een aantal aanwezigen heb gekregen", vertelt Robby.

Zelf mocht hij ook delen in de complimenten. "Het deed me bijzonder veel plezier te mogen horen van Jan en Rik van De Kaasboerin dat ze tevreden waren over mijn presentatie", glundert Robby. Hij heeft inmiddels een tiental jaar ervaring in de vingers. Zo presenteerde hij in het verleden het Festival van de Vlaamse artiesten tijdens de Bierfeesten in Middelkerke, de cd-presentaties van Mandy Mae, de fanbals van Nick Karnas en - niet te vergeten - zijn eigen jaarlijkse verjaardagsbals.

Robby kijkt reikhalzend vooruit naar de volgende Zangtalent Roadshow op vrijdag 18 augustus 2017. "Dat is tevens mijn verjaardag. Het programma is nog niet volledig maar de artiesten die al komen zijn Robin West, Jaimy, Thomas, David Decoene,Tommy en Sabine”, aldus Robby.

Auteur: Raf Van Bedts