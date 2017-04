Vorig jaar verscheen het album “Jokers en Pokers” van Lisa del Bo. De Limburgse had twee goede redenen om nieuw werk uit te brengen: het was exact twintig jaar geleden dat ze met 'Liefde is een kaartspel' deelnam aan het Songfestival in Oslo - vandaar de knipoog naar haar Eurovisiebijdrage in de titel van het album - én ze vierde haar zilveren artiestenjubileum. Voor de nieuwe single wilde Lisa bewust kiezen voor een vrij recent nummer. "Ik hou van mooie herinneringen, maar die hoeven niet noodzakelijk alleen maar uit jeugd te komen", zegt Del Bo. Haar zoon Eli bracht het countrypopnummer 'Mayflowers’ van Ashley Monroe uit 2015 onder Lisa's aandacht. Claudia Van Nieuwenhuyzen kroop in de pen en maakte de Vlaamse versie. Op het resultaat hoef je niet langer meer te... 'Wachten'. Integendeel, je kan een fragment van het nummer sito presto beluisteren via deze link: http://www.lisadelbo.be/store-cd-2016-08-jokers-pokers.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts