Jonas Winterland koos het nummer “Van die dagen” als eerste single uit zijn gloednieuwe album “Liever uit balans”. Dit nummer scoort alvast een 41ste plaats in de Vlaamse Ultratop 50. Deze 34 jarige zanger en auteur uit Leuven blikte ook een hedendaagse videoclip in voor deze single, welke te bekijken is via: https://www.youtube.com/watch?v=Vqw0ZaEe-lo

Auteur: MediaWatchers