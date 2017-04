Jo Leemans was vele jaren actief in de showbizz als zangeres en actrice. Haar grootste hit was “Que sera sera”, de Vlaamse versie van de gelijknamige Doris Day-klassieker. Andere hits van Jo Leemans waren “Diep in mijn hart” en “Ik ben verliefd op heel de wereld”. Als actrice schitterde ze met Johny Voners, Janine Bisschops, Yvonne Verbeeck en Stranger Bob in de Vtm-serie "Benidorm". De opnames die plaats vonden in de Spaanse badplaats waren voor Jo thuiskomen. De zangeres en actrice woonde 27 jaar in Spanje. Op 13 augustus van dit jaar wordt Jo Leemans 90 jaar. Reden genoeg om Jo op 24 mei te Aarschot nog eens in de bloemetjes te zetten.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts