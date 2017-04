Jo Vally geeft op zondagnamiddag 28 mei 2017 een concert in CC De Djoelen in Oud-Turnhout. Het wordt een eenmalig concert, georganiseerd door Vally's fanclub, dat verbonden is aan zijn recentste album ”Op de golven van ons hart”, dat vorig jaar op 16 november verscheen. Eveline Cannoot en Ive Renaarts ontvingen een uitnodiging voor een gastoptreden voor het concert. Tickets kosten 25 euro. Voor een vip-ticket betaal je 45 euro. Reserveren kan bij de fanclub van Jo Vally op 0479/96 66 91 of via 0486/64 19 83. In CC De Djoelen op de Steenweg op Mol 2 te Oud-Turnhout zijn er geen tickets te verkrijgen.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts