Met Pasen vindt de jaarlijkse muzikale Paasshow plaats in De Kaasboerin, dit jaar staat Nick Karnas met Pasen voor het eerst op podium bij de Kaasboerin. Karnas, die vooral nummers zingt van zijn idool Jo Vally, bracht vorig jaar een eerste single uit “Toen jij danste met mij”. Hij heeft nu even een kalme periode, maar in De Kaasboerin is hij present, samen met Freddy Davis, Doran, Showballet Star Dancers, Bandit en Marjan Berger, voor een muzikale Pasen. Info en reservatie: De Kaasboerin, Eerselseweg 99 te Postel op 014/37.70.84

Auteur: Robby K - Viviane Roelants