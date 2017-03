De gezondheidstoestand van zanger Kris B is er op vooruitgegaan. De Paasshow van Kris op zaterdag 15 april in de parochiezaal Achterbos in Mol ,zal gewoon doorgaan, alleen zal Kris zelf nog niet kunnen optreden. Toch zal de 48-jarige zanger wel aanwezig zijn zolang het mogelijk is. Optredens zijn er wel van Sabine, Dananti, Danny Davis, Nadine, Sammy Baker en Robby Strauven. Ron Van Praag staat in voor de presentatie. Show met eten kost: 25 euro, zonder eten maar met koffie en gebak: 15 euro. Reserveren is verplicht op 0479/76.72.92

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts