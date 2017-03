Op maandagochtend 27 maart is in Tienen Mieke, de schoonmoeder van Phil Hunter overleden. De optredens van Phil waren zaterdag en zondag afgelast door de zeer slechte toestand van zijn schoonmoeder. Tot haar 92ste was zij bijna elke keer aanwezig op de optredens van Phil. Wij wensen Phil en zijn partner/manager Maurice Van Zegbroeck veel sterkte toe met dit verlies.

Auteur: MediaWatchers