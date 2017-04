In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een single van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Aline” van Doran uit 1997. Doran werd bekend als imitator van Tom Jones in de VTM Soundmixshow. Daarna bracht hij dit nummer van de Franse zanger Christophe uit in Nederlands. Het was jaren stil rond Doran maar nu staat hij er opnieuw. We halen “Aline” nog eens van onder het stof: https://www.youtube.com/watch?v=Az6Nki8AARM

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts