In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een single van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Van Oma mag alles” van Corry Konings. Speciaal voor moederdag morgen leek ons dit een ideaal nummer want een oma is ook een moeder. Bij ons in Vlaanderen is dit een minder gekend nummer van de ongekroonde koningin van het levenslied. In 1979 scoorde Corry met deze ode aan de oma's in Nederland een hit. Nu zetten we de moeders en vooral de oma's nog eens in de kijker zetten met Corry. Dit is “Van Oma mag alles” van Corry Konings: https://www.youtube.com/watch?v=2xTUmvn0MHs

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts