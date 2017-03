De jonge Nederlandse zanger Guus Doggen is succesvol geopereerd aan zijn been. “Stappen lukt nog niet maar alles komt goed” liet de 22-jarige zanger uit Esch weten. Doggen bracht vorige maand een single, “Gok op mij” uit. Hier mee deed hij al twee optredens in ons land. Guus tekende ook present voor de Radio Lichtaart artiestenshow op 24 september in het ontmoetingscentrum van Lichtaart.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K