Noodgedwongen moet Salim Seghers een jaarlijkse traditie doorbreken. Al meer dan 15 jaar is 1 mei, aangekruist in de agenda van de fans van Salim Seghers. Steevast op het feest van de arbeid tekende de populaire zanger present voor een bootconcert. Na vele jaren in Hasselt trok Seghers vorig jaar naar Mol. Daar de fans niet tevreden waren over het eten koos de inmiddels 68-jarige zanger voor een alternatief bij een rederij, die zowel in Antwerpen als in Vilvoorde geleden zijn. Door een technisch mankement is de boot niet veilig verklaard en kan het concert op het water niet doorgaan.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K