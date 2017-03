Vanaf vandaag ligt ‘Liefde & vertrouwen’, het nieuwe album van Lindsay in de winkels. “Niets mis met mensen die muziek digitaal aankopen of streamen, maar ik ben nog iemand die graag geld uitgeeft aan fysieke cd’s. Voor mij is, naast de inhoud uiteraard, ook de verpakking heel belangrijk. Daarom hebben we moeite en centen gestoken in een fotosessie, die verwerkt is in de booklet én waar de aparte foto is uitgekomen die als hoesfoto gebruikt wordt. Ik ga de komende weken met plezier mijn albums tekenen voor de fans, waardoor ‘Liefde & vertrouwen’ voor hen een nog persoonlijker karakter krijgt”, zegt Lindsay enthousiast.



Samen met haar collega-artiesten, telt Lindsay bijna letterlijk af naar volgend weekend, wanneer de Schlagerfestival-gekte weer vier dagen losbarst in de Hasseltse Ethias Arena. De Oost-Vlaamse is één van de blikvangers en in aanloop naar de festiviteiten, pakt ze het slim aan om haar 7de album ‘Liefde & vertrouwen’ los te laten op de mensheid. Lindsay blijft trouw aan haar genre en haar publiek. “Ik heb geen compromissen gesloten bij het maken van dit album. Dit is er echt ééntje voor mijn fans, voor de mensen die ook de voorbije jaren mijn albums hebben gekocht en die massaal blijven komen naar mijn optredens."



Op haar nieuwe cd strooit Lindsay met ‘Liefde & vertrouwen’, twee woorden die voor haar onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Naast de bekende singles ‘Hartstilstand’ en ‘De grootste liefde’, verrast Lindsay haar fans met twee bijzondere duetten. Het eerste is een duet met Laura Lynn. “‘Kalispera Griekenland’ laat ons samen wegdromen naar een mooie zomer. Als nieuwe single past hij perfect, zeker met de start van de lente in het vooruitzicht.”



De tweede zangpartner van Lindsay die je hoort op ‘Liefde & vertrouwen’, is Luc Steeno. Samen namen ze ‘Je verovert mijn hart’ op, een liedje waar Jan Smit de tekst voor schreef. Een bijzondere vermelding is er nog voor het 12de en laatste liedje ‘Zon, zee en strand’. Je herkent het als je gaat kijken naar de Romeo’s-bioscoopfilm H.I.T. Lindsay zingt het liedje en speelt in de film ook een opmerkelijke gastrol.



Vanaf vandaag is het nieuwe Lindsay album ‘Liefde & vertrouwen’ (Top Act / Universal Music) beschikbaar.



Op de website van Lindsay kan je alle info vinden over haar promotie- en signeertour.



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: Hoes cd