JackoBond is op tournee met “JackoBond zingt Marva”. Afgelopen vrijdag was deze concertreeks te gast in CC Scharpoort in Knokke-Heist. Onder het toeziend oog van de gewezen zangeres zelf, gaf zangeres Riet Muylaert met haar band JackoBond het beste met de nummers van Marva. Na aanvang kwam Marva zelf even op het podium en vertelde dat ze het zeer mooi vond en wenste Riet nog veel succes met de tournee.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K