Eveline Cannoot heeft een nieuwe single. “Ben jij gelukkig met mij?” is een Vlaamse popsong geworden. Na ‘Droog mijn tranen’ kroop Eveline Cannoot opnieuw in de pen en zorgde David Vervoort voor de productie. De videoclip werd ingeblikt in B&B "De Libellen van Waaroost" in Oostkamp. Op de videoclip blijft het nog even wachten, maar intussen is de single HIER verkrijgbaar op iTunes en HIER te beluisteren op Spotify!



De lente komt er ook aan en daar kijkt Eveline enorm naar uit.

Ze viert niet alleen haar verjaardag in die periode, ook haar concert gaat opnieuw door op zaterdag 6 mei in Salons Mantovani in Oudenaarde. Luc Steeno, Filip D’haeze, Maarten Cox en Michael Lanzo zullen haar vergezellen die avond. Tickets kosten 15 euro of VIP 55 euro en kan je bestellen via www.evelinecannoot.be !

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single