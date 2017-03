De Vlaamse zanger Steve Tielens heeft een mannelijke stalker. De West-Vlaamse man die Steve nu stalkt was een fan die verliefd was op zijn idool. Maar Steve is gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen. Hij valt zeker niet op mannen. De man zou Tielens overal achter volgen zo onder meer bij de kapper en in een taverne. Hij heeft zelfs Monique, de vaste chauffeur van de zanger bij de keel gegrepen. Steve heeft ondertussen klacht neergelegd bij de politie van Boom.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K