Op maandag 27 februari 2017 overleed in Beverlo zanger, acteur en entertainer Ricky Fleming. Heel de showbizz was in rouw. Fans, collega's en vrienden kregen geen kans om afscheid te nemen van Ricky. Ook een graf is er niet, want een week na zijn overlijden is bekend geraakt dat Ricky's as is uitgestrooid op de begraafplaats van Berkenbos in Heusden.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K