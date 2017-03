Eind vorig jaar bracht Yvette Ravell een album uit met een ode aan Will Ferdy. De zanger die donderdag 90 kaarsjes mag uitblazen. Uit het album “Yvette Ravell zingt Will Ferdy” brengt ze nu de single “Zo af en toe” uit. De Kempense zangeres is aanstaande zondag eveneens te gast op de huldiging van Ferdy ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants