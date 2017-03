Hou me even vast, is de titel van de nieuwste single van Mieke & Luc van Meeuwen. Na het succes van de single ‘Volle Maan, een Sterrenhemel’, welke wekenlang genoteerd stond in div. hitlijsten laten ze met deze, door Peter de Wijn geschreven song’, opnieuw van zich horen. In een wereld waarin individualisme hoogtij viert en mensen veelal het idee hebben dat ze er alleen voor staan, zoeken Mieke & Luc de verbinding. Een zoen, een troostend woord of een arm om iemand heen, het zijn maar kleine uitingen maar zó welkom. Dat werd nog eens overduidelijk tijdens de opnames van de bijbehorende clip. Of het nu de dorpsagent is die wordt geknuffeld, een non, of een oudere dame of heer, telkenmale was de reactie ‘toe ga nog even door , hou me nog even vast’.

Het bewijst, dat de behoefte aan een arm om iemand heen, een troostend woord of een beetje aandacht, de gewone zaken des levens, broodnodig zijn. Opdat we ons niet door politiek, ras, sekse of geloof uit elkaar moeten laten spelen. En daarom is ‘Hou me even vast ‘ een song die verbindt, van de eerste tot de laatste noot.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single