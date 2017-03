In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een single van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Jij bent alles” van Ricky Fleming. Afgelopen zondag overleed de Heusdense entertainer, die eigenlijk Patrick Feustel heette, totaal onverwacht op amper 56-jarige leeftijd. Ricky was een fervent liefhebber van het Songfestival en waagde in 1993 en 1999 zijn kans tijdens Eurosong met 'Helemaal' en 'Door jou'. In 2002 en 2004 stuurde Ricky nog de nummers 'Why W8 4 U' en 'Hellbent on me' in voor de Vlaamse preselectie, maar die werden tot zijn grote teleurstelling niet geselecteerd voor de eindronde. Ricky woonde ook enkele keren het Eurovisiesongfestival live bij. Zo deed hij dat ook in 2006, toen het festival in Athene plaats vond. De Griekse inzending werd dat jaar vertolkt door de Griekse superster Anna Vissi. Zij vertolkte de ballade 'Everything'. Het is dat nummer dat Ricky in het Nederlands vertaalde tot 'Jij bent alles'. Naast zanger was Ricky ook acteur. Zo was hij te zien in de vtm-soap 'Familie'. We brengen nu een eerbetoon aan deze Limburgse zanger: https://www.youtube.com/watch?v=VsOhKeJOtSA

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts