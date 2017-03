Radio Zender MNM komt met Sing Your Song deze zomer terug naar Westende en Middelkerke. Net als de afgelopen jaren zijn deze bladplaatsen de afspraken voor MNM. Na een eerste jaar in Zeebrugge is Middelkerke the place to be geworden. Op 22 juli slaan ze hun tenten op op de Zeedijk van Westende en op 26 augustus op het Epernayplein in Middelkerke. Peter Van De Veire en Miguel Wiels zijn met de Cafe Flament band weer de gastheren en vaste zangers Niels Destadsbader en Brahim zijn eveneens van de partij. In de namiddag is Brahim eveneens te gast met een live uitzending.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K