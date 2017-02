De Nederlandse zanger Guus Doggen is volop bezig met de promo van zijn single “Gok op mij”. De 22-jarige blonde jonge man komt op zondag 19 maart 2017 naar de Matinee van Berritta en Yves. Hier verzorgt hij samen met Phil Hunter een gastoptreden. Er is vanaf 12u een diner, hiervoor betaal je 15 euro en leden van de fanclub van Berritta en Yves betalen slechts 12 euro. Wie enkel de show wil bijwonen betaalt 4 euro en is welkom vanaf 14u. Dit vindt plaats in zaal Sparrenhof, Paddenhoek 29, Schoot Tessenderlo. Reservatie voor show + eten is verplicht op het nummer 0494 20 34 07.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K