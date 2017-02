Sabine en Sammy Bergmans in duet

Sammy Bergmans heeft een duet opgenomen met zangeres Sabine. “We blijven vrienden voor altijd” is de titel van het duet van deze uit De Kempen afkomstige artiesten. Zowel Sammy als Sabine plannen nog een album voor dit jaar. Het duet zou enkel op het album van Sammy terug te vinden zijn. Sabine haar album was al opgenomen voor het duet werd ingeblikt. Sabine bracht recent nog de single “We dansen en we zingen” uit.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants