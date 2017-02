19 februari jl. was het feest ten huize Guy Neve, want de 'gentleman crooner' verjaarde! Ter gelegenheid van deze bijzondere dag, trakteerde Guy zijn fans op een gloednieuwe single en bijhorende clip. 'Darling I Love You' is de titel van het nieuwe nummer.

Met de titel 'Darling I Love You' zet Guy ons een beetje op het verkeerde spoor. Enkel de titel en een tweede zinnetje worden in het Engels gezongen, maar in de rest van het nummer houdt hij het bij het Nederlands.



'Darling I Love You' was exact 40 jaar geleden een internationale hit voor de Vlaamse band 'The Classic Illustration'. Deze groep uit het Hageland bracht zo’n 15 singles en 1 LP uit. De band was ook bekend als begeleidingsband voor tientallen binnen- en buitenlandse artiesten, zoals Lee Towers, Corry Konings, Freddy Breck en Ann Christy.

“Darling I Love You” had in 1977 al de kracht om mensen met aan het dansen te krijgen en dat is nu net iets wat Guy Neve ook graag wil: zijn publiek op de dansvloer brengen.



Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single