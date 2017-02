Op 22 april 2017 vind de allereerste ZangTalent Roadshow plaats in Gasthof De Kaasboerin in Postel. Onze medewerker Robby praat de show aan elkaar en ontvangt vanaf 14u00 volgende artiesten: Andy De Witt, Rene Redley, Yvan Verelli, Fre Fransis, Miet L, Jenny J, Berritta & Yves en Rudy Jones. Het publiek is welkom vanaf 10u00 in Gasthof De Kaasboerin, Eerselseweg 99 te Postel. Reservatie is mogelijk op 014/37.70.84, Met een ZangTalent steunkaart kan je op elke show gratis binnen, deze kaarten kosten 5 euro. Deze kaarten zijn eveneens te koop aan de kassa.

