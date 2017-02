Riet Muylaert is met haar band JackoBond op tournee met een eerbetoon aan zangeres Marva. Op 23 maart 1943 werd in Vlissegem Marva Mollet geboren. In 1963 begon ze aan een muzikale carriere met “Geef mij nog één kans”, gedurende 17 jaar was Marva samen met Will Tura het boegbeeld van de Vlaamse showbizz. Haar bekendste nummers zijn “Een Eiland in groen en blauw”, “Oempalapapero” en “Rode rozen in de sneeuw”. In 1980 zette Marva een punt achter haar muzikale carriere met “Herinneringen”. Totaal zette Marva 190 nummers op de gevoelige plaat.

Uit haar repertoire heeft Riet Muylaert een selectie gemaakt voor haar nieuwe concertreeks “JackoBond zingt Marva”. Maar in deze tournee kom je ook nog meer te weten over de zangeres die nu vooral bezig is met haar winkels in Oostende en Blankenberge. Zo blijkt ook dat Marva bij elk optreden een pluche bambi op de piano zette. Eén keer deed ze dat niet en zakte ze door het podium.

Riet Muylaert neemt het publiek mee naar de tijd van toen, met deze onvergetelijke hits. Nog dit jaar zal er een CD verschijnen van JackoBond zingt Marva. Meer info over deze tournee: http://www.jackobond.be/site/agenda-jackobond-zingt-marva

Auteur: MediaWatchers