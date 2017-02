De Vlaanse zangeres Sabine, viert vandaag haar 47ste verjaardag en dit met een nieuwe single,"We Dansen En We Zingen". Dit is een cover van de hit 'We like to party' van de Vengaboys waar ze een eigen tekst op hebben geschreven voor de zangeres uit Gierle. Deze single is meteen ook de voorbode van een nieuw album dat de zangeres eind maart zal uitbrengen.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants

