De 22-jarige Nederlandse zanger Guus Dogger heeft een nieuwe single, “Gok op mij”. Zowel in Nederland als België wil Doggen optreden. De zanger uit Esch trad al enkele keren op in ons land ter promotie van zijn debuutsingle “Liefde en mijn hart”. Ook voor zijn tweede single is hij op tournee. Na 19 maart moet hij noodgedwongen zes tot acht weken halt houden. Dan wordt Guus immers geopereerd.

“Ik ben een jaartje geleden begonnen met zingen. Ik heb toen een single uitgebracht, “Liefde en mijn hart”. Hier moest natuurlijk een vervolg op komen. We zijn er snel mee gestart en daar is “Gok op mij” uitgekomen. Ik heb het nummer samen met mijn zangleraar geschreven. We hebben tenslotte een mooie samenwerking. Voor een album zijn er altijd plannen, maar ik wil eerst nog enkele liedjes uitbrengen alvorens er aan te beginnen.”

“In België heb ik niet zoveel opgetreden. Enkel in De Kroon in Poederlee en bij Radio Lichtaart in het ontmoetingscentrum. Op 19 maart ben ik te gast in Tessenderlo op het eetfestijn van Berritta en Yves. Dat is mijn laatste boeking in Vlaanderen. Na dit optreden ben ik even buiten strijd. Ik moet het gips in en zal 6 tot 8 weken niet kunnen optreden.”

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts