De jongens van het kidspopduo BlitZ hebben een gloednieuwe single klaar: "Chill Relax"! Voor het nummer haalden de jongens hun inspiratie uit het drukke stressvolle leven waarmee iedereen te kampen heeft.

"Er wordt heel veel druk op de schouders gelegd, en zeker ook bij kinderen. Daarom geven wij met deze single de boodschap om even te relaxen en het wat chill aan te doen!'' zeggen Pieterjan en Jens.

De single is een echt hedendaags dance anthem geworden. Voor de tekst haalden de jongens inspiratie uit de alom tegenwoordige jongerentaal. "Chill Relax" is een nummer dat losbarst met hippe woorden van "OMG", "bestie", "bottleflips" tot "dabs"!

Bij de nieuwe single hoort ook een videoclip die gedraaid werd op 4 drukke werksituaties: een industrieterrein, een autogarage, een kantoor en een school!



Meer BlitZ

Ook al doet de titel van de nieuwe single anders vermoeden, toch gaan de jongens niet chill of relax verder. Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan heel wat nieuw materiaal. Zo is "Chill Relax" de voorloper van een gloednieuw album dat er eind april aankomt. En er is nog meer! Dit jaar staat BlitZ precies 10 jaar op de planken en dit gaan ze vieren met een tour langs Vlaamse dorpen en steden.



"Chill Relax", de nieuwe single van BlitZ, is HIER verkrijgbaar op iTunes en kan u HIER beluisteren op Spotify!



De clip van BlitZ nieuwste single kan je hier bekijken.

https://youtu.be/QQ0zGJZwoqA



Meer informatie over BlitZ kan u vinden op www.blitzonline.be

Auteur: Raf Van Bedts - Foto: hoes single