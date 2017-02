In 2016 verraste Vader Abraham vriend en vijand met zijn carnavalshit “Wittewattetis Gewittetnie”! Met een ouderwets goed en vooral aanstekelijk liedje, kreeg hij heel carnavalminnend Nederland aan het dweilen. En ook al was de titel oer-Brabants, dat bleek geen enkele belemmering om echt overal uit volle borst mee te zingen !

Ook dit jaar komt Vader Abraham met een heel verrassend liedje. De melodie van dit wereldberoemde nummer, werd door Pierre van een nieuwe, supersterke tekst voorzien en dankzij een wederom aanstekelijk arrangement werd zo een nieuwe carnavalsklassieker geboren! De zoveelste hit op de palmares van Vader Abraham!

Wij kunnen nog zo hard ons best doen om uit te leggen, wat voor een geweldige hit dit is, maar luister en overtuig uzelf ! Ook in 2017 zal Vader Abraham weer volop met carnaval te horen zijn. Wees daar maar zeker van! En dat is goed zo!

Videoclip Vader Abraham "Dat Is Goed Zo":

https://www.youtube.com/watch?v=lDavp_WwO9c

Auteur: MediaWatchers