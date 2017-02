In 1989 vertegenwoordigde Ingeborg ons land met “Door de wind” op het Eurosongfestival. Nu 28 jaar later brengt het duo Tamara en Tom dit nummer opnieuw uit op hun eigen manier. Dit echtpaar uit Maldegem heeft ook een videoclip opgenomen van “Door de wind”, hiervoor trokken ze naar Bredene en Wenduine, deze laatste badplaats is voor de originele zangeres geen onbekende plaats, haar broer Koen die ook zanger is, baadt er een hotel uit. Bekijk hier de clip: https://www.youtube.com/watch?v=NdAERjqd4v0

