In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een hit van jaren geleden. Deze week kozen we voor “De Soep is aangebrand” van Anja Yelles. In het carnavalweekend halen we deze carnavalklassieker nog eens boven. In 1994 scoorde de Gentse Anja Yelles een hit met deze “De Soep is aangebrand”, een cover van “Afric Simone” van Ramaya. De Nederlandse tekst is van Johnny Blenco. Zet het carnavalweekend maar in met het nummer dat Anja in 1994 zong in het Eén-programma 'De Droomfabriek''. Meteen was Vlaanderen een nieuwe ambiancehit rijker. Vergeten hoe die klonk, fris dan hier je geheugen op! Alaaf! https://www.youtube.com/watch?v=LyyyjX_U3So

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts