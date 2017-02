Allround zanger Frederic uit Hoegaarden bewijst met de spraakmakende nieuwe single “Hij is alleen” alle genres aan te kunnen. Het rocknummer ‘Hij is alleen’ brengt het schrijnende verhaal van een dakloze die maar één echte vriend heeft: zijn hond. ‘Alleen op de wereld’ of ei zo na niet.

De clip van de single brengt het verhaal schitterend en zo diep (on)menselijk in beeld. De clippremière op MENT TV vond maandag 6 februari plaats. Toeval wil dat de vrt-televisie op één een nieuw, driedelig programma brengt over daklozen “Op straat”, dat op woensdag uitgezonden wordt. Frederic zette een grote actie op het getouw voor daklozen, waarmee heel veel kledij en levensmiddelen ingezameld werden. Frederic zal de goederen persoonlijk naar Huize Triest in Gent brengen.

“Sinds mijn achttiende ben ik gebeten door de muziekmicrobe”, vertelt zanger Frederic Vanrooy (43), de man met de warme stem, crooner en rocker tegelijk.

“Vandaag heb ik de ambitie om mij meer dan ooit te ontplooien in de wondere wereld van muziek. Met sterk inhoudelijke teksten én het niet uit de weg gaan van moeilijkere onderwerpen op een simpele manier aan de man te brengen, wil ik het verschil maken. Met de juiste mensen die mij omringen en met de juiste keuzes kan ik dit hopelijk ook realiseren.”

“Voor mijn nieuwe single Hij is alleen heb ik terug beroep gedaan op componist-auteur Paul Pans, die tekst en muziek schreef. Door een sterke melodie, een gevatte tekst en het gevoelig onderwerp een eigen toets te geven, denk ik de juiste keuze gemaakt te hebben. Komt daar bovenop dat de jongens van de Prins Junior Band, waarmee ik geregeld optreed, naar de studio trokken om het nummer in te spelen. Muziek en sfeer in hun pure gedaante.”

“Het onderwerp van de single, het leven van daklozen, ligt mij zeer nauw aan het hart. Met deze productie en enkele hulpacties, wil ik samen met heel wat mensen die het hart op de goede plaats dragen, de problematiek nog meer in de kijker plaatsen en de daklozen een hart onder de riem steken. Huize Triest in Gent, dat zich inzet voor daklozen en armen, is een vzw die alle waardering en steun verdient.”

Uit medeleven en sympathie voor daklozen en hulpverleners laat componist-auteur Paul Pans zijn baard groeien…

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single