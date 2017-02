Zowat twee jaar geleden klonk in de media adios Griekenland, maar het ziet er momenteel naar uit dat een Grexit uit de Europese Unie er niet meteen zit aan te komen. Wij Vlamingen blijven onverminderd van de Griekse zon en het lekkere eten houden en in Griekse straten klinkt de bouzouki luider dan voorheen. Dat was meteen de inspiratie voor een uniek duet van Lindsay en Laura Lynn.



De Griekse muziek blijkt een prima bindmiddel voor de twee zangeressen. Hun eerste duetsingle ‘Kalispera Griekenland’ is daarvan het mooiste bewijs. “Ik blijf het bijzonder vinden dat heel wat mensen Laura zien als een concurrente van mij", zegt Lindsay. "Dat is jammer, want zowel voor als achter de schermen van de showbizz, kunnen wij het al jaren goed met elkaar vinden. De stap naar een duet was voor ons beiden klein, maar voor mij was het toch wel een primeur; het is namelijk de eerste keer dat ik een duetsingle uitbreng met een vrouw."



Veelzijdigheid

“Eén van mijn grootste motivaties om te zingen, zijn de muzikale variaties. Zo sta ik straks met mijn Lynn-sisters op het Schlagerfestival en ga ik dit jaar met Christoff, Frans Bauer en Lindsay op Vrienden Voor Het Leven-tour. Mijn vriend Matthias en ik hebben nu trouwens een hele gelukkige dochter rondlopen thuis, want meer nog dan van de papa en mama, is Eliana een grote fan van Lindsay. Echt waar, ze kent het repertoire van Lindsay bijna helemaal van buiten en het zal niet lang duren voor ze ‘Kalispera Griekenland’ ook luidkeels staat mee te zingen”, zegt Laura Lynn.



Kalispera Griekenland

Qua timing is de lancering van de nieuwe Lindsay & Laura Lynn-single ‘Kalispera Griekenland’ ideaal: “De winter loopt stilaan naar z'n einde en we mogen uitkijken naar warmere temperaturen. Het is nog even tot het echt zomer is, maar in afwachting zorgen wij daar alvast voor met onze meezinger ‘Kalispera Griekenland’. Cliff Vrancken schreef de tekst en met een vette knipoog passeren bijna alle Griekse clichés de revue”, zegt Laura Lynn. “Voor mij is het mooiste stuk van het liedje, het moment waarop we ‘Goodbye My Love, Goodbye’ van wijlen Demis Roussos aanhalen. Een klassieker die, net als de overleden zanger, Grieks cultureel erfgoed is. “Mijn vriend Kris heeft nog concerten georganiseerd met Demis. Als ik zijn verhalen hoor, dan waren dat altijd bijzondere momenten en was hij een heel sympathieke man”, zegt Lindsay.



Lindsay en Laura Lynn. ‘Kalispera Griekenland’ is vanaf 10 februari verkrijgbaar op iTunes en is een release van Top Act Music/ Universal Music.



Dit najaar zijn Lindsay en Laura Lynn, samen met Christoff en Frans Bauer, op Vrienden Voor Het Leven-tournee. Alle info vind je op www.vriendenvoorhetleven.be





Auteur: Raf Van Bedts - Foto: Isopix