Zopas werd het derde cd-album van accordeonvirtuoos Michel Charmant uitgebracht met als titel ‘Charmante Accordeon Deuntjes’

Deze nieuwe cd is zonder twijfel het beste wat de Geraardsbergse topmuzikant ooit uitbracht en bevat 21 titels waarbij een pak internationale en Vlaamse hits afgewisseld worden door enkele nieuwe composities.

De cd bevat ook het liedje ‘Skanjbeek Forever’ als ode aan het dorp Schendelbeke dat Michel zijn thuishaven is. Als bonus-track werd er een speciale live opname aan de cd toegevoegd waar Michel als solist is te horen met een begeleiding van het accordeonorkest ‘De Verenigde Accordeonisten’ van Halle.

Het grote succes van zijn vorige albums ligt aan de basis van het feit dat zijn uitgever heel graag wil verder werken met Michel die reeds 56 jaar op de planken staat als accordeonist, orkestleider, keyboardspeler bij diverse orkesten en vaste begeleider van zanger-entertainer Henri Spider. Daarenboven is hij sinds vele jaren componist, muziekleraar en arrangeur van een hele reeks liedjes die door Vlaamse artiesten werden uitgebracht op cd.

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat hij in Waver de allerhoogste onderscheiding kreeg en als laureaat werd bekroond in het toenmalige wereldkampioenschap voor accordeonisten.

Een muzikant in hart en nieren die met deze nieuwe, schitterende full-cd nogmaals bewijst waarom hij nationale en internationale erkenning krijgt.

Deze nieuwe cd is verschenen bij de muziekuitgeverij D & V en wordt door iTunes aangeboden voor download. www.Bol.com zorgt voor de verkoop in Vlaanderen en Nederland

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single