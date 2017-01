Na zijn ambiancesingle “’k Ben Sinterklaas niet” kiest Dennie Damaro(45) ervoor om opnieuw de rustige en gevoelige toer op te gaan. Dennie brengt de bekende klassieker “Santa Maria” van de Duitste zanger Roland Kaiser nu in een Vlaamse versie uit. Dit lied is zeker niet onbekend want ook wijlen Joe Harris bracht dit in 1980 al eens op de markt. Toch mogen we zeggen dat Dennie er met zijn warme en gevoelige stem een zeer aangename versie van gemaakt heeft. Lex De Groot stond in voor de productie en het team van Krijn Jonckheere zorgde voor een professionele videoclip. De single “Santa Maria” is ook terug te vinden op Dennie’s recente album “Artiest Of Niet ?”

De digitale single “’Santa Maria” is legaal te downloaden via i-Tunes.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single