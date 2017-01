Onze jolige spring-in-t-veld Johan Veugelers is altijd wel te vinden voor een leuke stunt. Vorig jaar danste hij nog blootvoets door de hitparade. Voor zijn nieuwe single ‘Ruitenwisser’ kiest hij voor een zomers deuntje om een alles behalve zomers thema te bezingen: ons Belgisch klimaat. En laat ‘Ruitenwisser’ dan net datgene zijn wat je nodig hebt.

Wie Johan Veugelers al aan het werk gezien heeft, zal het beamen: de vrolijke Nederlander straalt op het podium één en al positivisme uit. Dat weerspiegelt zich ook in zijn muziek. Sinds Johan The Sunsets verliet om zich toe te kunnen leggen op zijn solo-carrière en De Stoempers, gaat het hard voor hem.

Wie Johan Veugelers zegt, denkt onmiddellijk aan zijn accordeon. Sinds Johan The Sunsets verliet, blijft de accordeon hét instrument waarmee hij onmiddellijk geassocieerd wordt. Op de laatste single ‘Blootvoets dansen’ is de accordeon wel iets minder prominent aanwezig, maar wie z’n oor goed te luister legt, zal horen dat ook in de nieuwe single ‘Ruitenwisser’ z’n onafscheidelijke muzikale vriend een leuke rol toebedeeld krijgt.

Voor zijn nieuwe single ‘Ruitenwisser’ gaat Johan Veugelers de toer op van Gustavo Limo. Daarmee bedoelen we: neem een opzwepend, zomers ritme, voeg daarbij een leuke tekst en doe er – als het even kan – een leuk dansje bij.

‘Ruitenwisser’, de nieuwe single van Johan Veugelers, is opnieuw een feestkraker van formaat die ongetwijfeld iedereen op de dansvloer zal krijgen. Want met of zonder accordeon: Johan Veugelers staat synoniem aan sfeer en ambiance!

Opmerkelijke videoclip

Bij het nummer hoort uiteraard een leuke videoclip en daarvoor doorkruiste Johan het Vlaamse land. Van Limburg tot de kust en terug naar Antwerpen… Johan zocht én vond voor z’n clip heel wat collega-artiesten bereid om op te treden. Want ook die collega’s vinden ‘Ruitenwisser’ een zeer aanstekelijk nummer. https://www.youtube.com/watch?v=5f0YeBLZDj4&feature=youtu.be

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single