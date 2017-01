2016 was voor David Vandyck een absolute kroon op 10 jaar carrière. David maakte zijn debuut in 2006 en scoorde voluit in 2011 met ‘Een Superlange Nacht’, een nummer 2 in de Vlaamse Top 10. Het was de eerste in een rij van Vlaamse hits: ‘Met Heel Mijn Hart’, ‘Zolang Het Liefde Is’, ‘Een Glas Koele Witte Wijn’, ‘Liefdesvuur’ en ‘Voel De Beat’ afgelopen zomer.



Reeds begin 2015 besloot David deels een andere weg in te slaan. Het tribute album ‘Zingt Will Tura’, een ode aan zijn grote muzikale voorbeeld, liet aan Vlaanderen een andere David Vandyck zien. Een live artiest die ook tijdens de bijhorende uitverkochte concertenreeks doorheen heel Vlaanderen zijn plaats veroverde als zanger, performer en singer-songwriter. David schreef in dat jaar twee eigen songs die gebruikt werden in twee Belgische bioscoopfilms, ‘d’Ardennen’ en ‘Wat Mannen Willen'.



Mede door zijn muzikale groei werd het feestjaar ’10 jaar carrière’ vorig jaar bekroond met een eigen live CD/DVD die op nummer 1 binnenkwam in de Ultratop Belgische Album Top 40. Eind 2016 koos Koen Crucke voor David Vandyck om samen zijn 50-jarige carrière te bekronen met het kerstnummer ‘Jingle Bell Rock’. Een duet waarmee Koen Crucke en David Vandyck als eerste en enige Belgische productie in de top 10 van de Ultratop Kerstmis Top 50 van 2016 vereeuwigd staan.



Dit jaar zet de West-Vlaamse zanger duidelijk het elan van kwaliteit en perfectionisme verder met een totaal vernieuwde website (www.davidvandyck.be). David werkte naast een nieuwe site ook duidelijk aan zijn looks. Hij kiest voor een fris imago (foto) en gaat resoluut voor digitalisering via onder andere de gratis online fanzone. Fans en publiek zullen daar, na gratis registratie, als eerste nieuwtjes, scoops, wedstrijden of releases kunnen meekrijgen.



Ook achter de schermen laat de verandering zich merken. David Vandyck gaat 2017 in met een nieuw en uitgebreid team. Een positieve en vernieuwde dynamiek die zich overduidelijk laat voelen, afgaande op de reacties op David’s facebook-pagina.



De nieuwe website is duidelijk maar een voorbode van wat we in 2017 van David Vandyck nog mogen verwachten.

Op zaterdag 21 januari treedt David voor het eerst op in De Roma onder begeleiding van de Lou Roman Band. Info & tickets: www.deroma.be



Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single