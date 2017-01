Anderhalf jaar geleden maakte de muziekwereld voor het eerst kennis met de 18-jarige Vlaamse schlagerzanger Louis Flion, die toen zijn debuutsingle uitbracht. Vanaf het eerste moment wist hij jong en oud te bekoren met zijn muziek en hij leerde als geen ander hoe je feesttenten in vuur en vlam moet zetten. Na ‘In de zomer’, ‘Zeg mij liefje’ en ‘Toverij’ laat hij terug een nieuwe single op ons los.

‘Het leven wordt een beetje mooier’ is een vrolijke song met een bijzondere boodschap.

“Mensen lopen te vaak verzuurd rond en vergeten soms om wat vriendelijker te zijn tegen anderen. Een lach of een vriendelijk gebaar naar je medemens kan hun dag stukken beter maken. Als je zelf vriendelijk bent en vaak lacht, dan zal het leven er veel mooier uitzien. Bovendien is de kans groot dat mensen ook naar jou toe vriendelijker zullen zijn”, zegt Louis Flion.

De single is vanaf vandaag beschikbaar via streaming sites als Spotify, Deezer... en binnenkort zal deze single ook verkrijgbaar zijn als download bij iTunes.



Meer informatie: info@louisflion.be of www.louisflion.be

