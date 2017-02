In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een hit van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Like The Wind” van Vanessa Chinitor. Met dit nummer geschreven door John Terra, Wim Claes, Ilja Beyers en de Zweedse Emma Philippa, nam Vanessa deel aan het Songfestival in 1999. Dat vond toen plaats in de Israëlische stad Jeruzalem omdat één jaar eerder de transseksuele Dana International het festival had gewonnen met 'Diva'. Vanessa Chinitor moest als tweede aantreden. Op het eind van de avond mocht ze naar huis met 38 punten, goed voor een behoorlijke twaalfde plaats die ze deelde met het Verenigd Koninkrijk. Bijna 18 jaar later is 'Like the wind' nog steeds Vanessa's muzikale visitekaartje dat op geen enkel optreden mag ontbreken. Vanessa is intussen 40 geworden en treedt nog steeds veel op, doorgaans samen met haar echtgenoot Dirk Bauters. We bekijken nog eens haar deelname aan het Songfestival in Jeruzalem: https://www.youtube.com/watch?v=B7fBV2b4eJ0

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts