2016 was een erg druk en succesvol jaar voor Wim Leys. Maar als alleenstaande papa is Wim erg begaan met het geluk van zijn 7-jarige oogappel Febe (voor wie hij in 2011 trouwens het liedje ‘Negen maanden’ maakte) en zal hij het in 2017 wat rustiger aan gaan doen.



Wim Leys: “Ik wil er voor mijn dochtertje zijn als ze me nodig heeft. Muziek maken en optreden blijft mijn grote passie maar ik ga de komende maanden wel enkel optredens aannemen in de periodes dat ze niet bij mij is. We plannen zeker ook nog nieuwe nummers en zo, maar het tempo zal dus wat lager liggen dan het afgelopen jaar. Maar wanneer ik buiten kom en een optreden geef, zal dat nog met meer passie en energie zijn dan voorheen, want de goesting is nog altijd heel groot.”



We gaan de agenda van Wim dus wat minder vullen, maar wie hem in 2017 aan het werk wil zien zal dat dus zeker nog kunnen.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes CD