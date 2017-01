In 2016 heeft Rudy Jones veel mogen optreden, zelfs in Spanje. Zijn hoogtepunt was de single die hij uitgebracht heeft met Tony Servi. Met wie hij Servi's grootste hit “Hemel help mij” in een nieuw jasje heeft gestoken. In 2017 komt er een DVD uit met 12 clips van de zanger.

Hoe blik je terug op 2016?

Het was een vrij druk jaar, zoals ieder jaar heb ik tradioneel een nieuwe CD opgenomen die verschenen is op 15 oktober. We hebben ook de fanreis gehad naar Turkije. Ik heb ook 3 keer in Spanje mogen optreden, zowel in Benidorm als in Torreveja en in Alecante. Dat was voor mij ook een beetje vakantie en werken te samen.

Wat was je professionele hoogtepunt in 2016?

Het duet “Hemel help mij” dat ik mogen uitbrengen heb met Tony Servi, we hebben er ook een videoclip bij gemaakt . In 2017 breng ik een DVD uit met 12 clips waar deze ook zal opstaan.



Welke gebeurtenis heeft je het afgelopen jaar het meest aangegrepen?

We mogen zeker niet blijven stilstaan bij wat er in Zaventem gebeurd is op 22 maart. Er is heel veel ellende gebeurd in ons Belgen land. Ik vind het erg dat we moeten zeggen dat meer dan de helft van de Belgen niet meer gaat rond komen met zijn loon, gewoon omdat alles duurder wordt. Voor de begroting blijven ze alles maar bij de kleine man halen en dat ergert mij toch wel een beetje.

Wie was voor jou de Vlaamse showbizz- of mediafiguur van het jaar?

Er zijn zoveel talenten in België, maar toch draait het steeds om dezelfde. Het enige waar ik naar uitkeek is Belgiums Got Talent. Maar zelfs rond grote artiesten blijft het stiller de laatste tijd.

Wat is voor u de beste Vlaamse single van het afgelopen jaar?

-

Wat zijn je plannen met het eindejaar?

Heel veel werken, heel druk. Oudejaarsavond 2 optredens, ook op nieuwjaarsdag heb ik een optreden

Staan er speciale projecten op stapel in 2017?

Mijn DVD zal waarschijnlijk uitkomen in de maand april. Ik mag terug gaan optreden in Benidorm voor een 600 tal mensen met carnaval.



Heb je een goed voornemen voor 2017?

Gezond blijven, mezelf blijven en ik hoop ook veel optredens te mogen doen.

