Op zondag 1 januari 2017 omstreeks 17u30 is Melanie Franken overleden. Melanie was in de showbizz vooral bekend als de disco bomma. De moeder van zanger Freddy Flashback en bomma van zanger Dananti. Dansen deed de “Dancing Queen” van haar generatie al enkele jaren niet meer. De benen gingen niet meer goed mee, toch treft dit overlijden heel de showbizz, want de bomma ging nog dikwijls mee naar de optredens van haar zoon. Melanie werdt vorige maand nog 96 jaar en voor haar leeftijd was haar verstand nog zeer goed.

Bekijk hier nog eens een filmpje van De Disco Bomma bij haar zoon Freddy Flashback: https://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=svrjFFt_8FQ

Auteur: Robby K - foto: Robby K.