Nico Lenny kende een mooi jaar. Hij kreeg de kans om op te treden in Muzikantenstad van De Melando's. De aanslagen in Brussel hebben hem het meest aangegrepen. Voor 2017 staan er enkele nog geheime projecten op het programma en wil hij blijven doen wat hij graag doet.

Hoe blik je terug op 2016?

2016 was een zeer mooi jaar. Chris van De Melando's heeft mij de kans gegeven om op het podium te staan bij Muzikantenstad.

Wat was je professionele hoogtepunt in 2016?

Muzikantenstad, uiteraard. Het was de eerste keer dat ik in Muzikantenstad mocht presenteren. De eerste keer was in Riemst, daar zaten ongeveeer 800 personen in de zaal, dat is wel wat.



Welke gebeurtenis heeft je het afgelopen jaar het meest aangegrepen?

De aanslagen in Brussel, dat heeft niemand koud gelaten. Maar we moeten er niet te veel bij stilstaan en doorgaan met het leven. Dat is zo tof aan ons beroep, dat we op het podium staan en mensen doen lachen en hun problemen laten vergeten.

Wie was voor jou de Vlaamse showbizz- of mediafiguur van het jaar?

Jonas Van Geel, je kon de TV niet opzetten of Jonas Van Geel was er op. Die jongen doet dat super goed. Er nog andere goede artiesten zoals Jelle Cleymans, Lissa Lewis en Niels Destadsbader

Wat is voor u de beste Vlaamse single van het afgelopen jaar?

De single van Lissa Lewis

Wat zijn je plannen met het eindejaar?

Optreden

Staan er speciale projecten op stapel in 2017?

Er staat veel op het programma maar ik moet het nog geheim houden



Heb je een goed voornemen voor 2017?

Blijven doen wat ik graag doe.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants - foto: Robby K