Lissa Lewis blikt graag terug op het Schlagerfestival waar ze als prille artieste heeft mogen debuteren. De gebeurtenissen van 22 maart in Zaventem hebben haar het meest aangegrepen. Voor 2017 heeft ze een nieuw album in petto én een goed voornemen: meer sporten!

Hoe blik je terug op 2016?

Het was een heel mooi jaar, net als 2015. 2016 is heel mooi begonnen met Het schlagerfestival De zomer was gevuld met optredens. Kort gezegd: Het was schitterend.

Wat was je professionele hoogtepunt in 2016?

Mijn optreden op Het schlagerfestival, Als je nog maar pas bezig bent en je mag daar al staan, dat is heel mooi.

Welke gebeurtenis heeft je het afgelopen jaar het meest aangegrepen?

De gebeurtenissen in Zaventem op 22 maart jl.. Als dat ergens anders gebeurt, is dat even erg maar je vergeet het sneller dan nu. We gaan ook al eens op reis en vertrekken altijd vanuit Zaventem. Dan dringt zoiets toch meer tot je door!

Wie was voor jou de Vlaamse showbizz- of mediafiguur van het jaar?

Niels Destadsbader, vooral omdat hij als zanger en presentator op TV is doorgebroken.

Wat is voor jou de beste Vlaamse single van het afgelopen jaar?

“Cara Mia Blijf” van Doran. Het is een hele mooie single, waarvan ook een mooie videoclip van gemaakt is.

Wat zijn je plannen met het eindejaar?

Met mijn vriend en nog een ander koppel gaan we een cruise doen vanuit Zeebrugge, van 31 december tot 1 januari. Dat is met eten en muziek. Ik hoop dat het plezant gaat worden.

Staan er speciale projecten op stapel in 2017?

Ik werk aan een nieuw album

Heb je een goed voornemen voor 2017?

Iets meer sporten en aan mijn conditie werken. Een goede gezondheid klinkt cliché, maar is het allerbelangrijkste.

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts - foto: Robby K.