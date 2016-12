In onze rubriek “Golden Oldie” blikken we terug op een hit van jaren geleden. Deze week kozen we voor “Ik heb zorgen” van Louis Neefs, waarmee hij in 1967 België vertegenwoordige op het Eurosongfestival in Wenen. Hij behaalde er een voor Vlaanderen zeer verdienstelijke zevende plaats mee. Een prestatie die hij twee jaar later op het Songfestival in Madrid met 'Jennifer Jennings' zou evenaren. 'Ik heb zorgen' werd geschreven door het duo Phil Van Cauwenbergh en Paul Quintens, die bijvoorbeeld ook tekenden voor 'Goeiemorgen Morgen' van Nicole & Hugo.

In Vlaanderen was Neefs een van de populairste zangers van dat ogenblik. Ook in Nederland scoorde hij zeer goed. Tot Kerstdag 1980 het noodlot toesloeg vanuit zijn woonplaats Mechelen op weg naar een familiefeest in zijn geboortedorp Gierle, kwam Louis samen met zijn echtgenote Lilian om het leven tijdens een verkeersongeval. Nu 36 jaar later zetten we Louis nog eens in de kijker met een nummer dat in 2017 vijftig jaar oud is: https://www.youtube.com/watch?v=YjeHEbdqKaE

Auteur: Robby K - Raf Van Bedts